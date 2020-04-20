كشفت سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر أن شركة "إير كايرو" ستقوم بتسيير رحلة جوية يوم الخميس، من الجزائر إلى مرسى علم، لإعادة مواطنيها العالقين، نحو الأراضي المصرية.

وأفاد بيان السفارة، اليوم الإثنين، أنه "بموافقة رئيس مجلس الوزراء على تسيير رحلات جوية لإجلاء المواطنين المصريين العالقين بالخارج، تقرر قيام شركة "إير كايور" بتسيير رجلة جوية يوم الخميس 23 أفريل 2020 من الجزائر إلى برشلونة تم نحو مرسى علم، للعودة إلى أرض الوطن".

وأضاف ذات المصدر، أنه "سيتم تسديد رسوم الحجر الصحي، وتذكرة السفر على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران "إير كايرو"، أو من خلال السداد مباشرة بالقاهرة في مقر الشركة".

وأفادت السفارة، أن "تكلفة الحجر الصحي تبلغ 750 جنيها مصريا للغرفة المزدوجة للفرد، و1500 جنيه مصري، للفرد للغرفة الفردية في الليلة الواحدة، ولمدة 14 يوما، بالإضافة إلى تذكرة السفر".

وتلتزم الشركة بقبول الحجوزات من أسماء العالقين الواردة في القائمة المرسلة لها من السفارة، وإلا سيتم رفض الحجز.

كما أن الشركة لن تتمكن من رد المبالغ المدفوعة للحجوزات المرفوضة إلا بعد 45 يوما.

وأشارت السفارة أنه سيبدأ فتح باب الحجز، اعتبارا من اليوم الإثنين.