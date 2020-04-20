نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم الاثنين محمد شفيق مصباح، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وتضطلع الوكالة بالعديد من المهام أبرزها المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الإقتصادي والإجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، وترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، وإقامة العلاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين في الخارج، وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، إلى جانب إنجاز دراسات اليقظة الإستراتيجية في مجال تخصصها.

وقد تقلد مدير الوكالة محمد شفيق مصباح الحائز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة الجزائر عدة مسؤوليات في الدولة.