قال فوزي درار، مدير معهد باستور، أن الجزائر بلغت مرحلة استقرار في انتشار فيروس كورونا بفضل الحجر الصحي.

المتحدث، الذي نزل ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، كشف عن إمكانية الشروع في رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية مع تحليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة يومية لاتخاذ التدابير الملائمة.

وأشار في هذا الشأن ان “التفكير في رفع الحجر الصحي يجب ان يكون اولا في الولايات التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بفيروس كورونا”.

وخلال حديثه قال أن العدد الاجمالي للعينات التي يتم تحليلها بلغ 500 على المستوى الوطني "والهدف هو بلوغ ألف عينة في اليوم".

وبخصوص الأرقام المقدمة قال “الأرقام الممنوحة حول عدد الإصابات و الوفيات شفافة و واقعية”.

وختم قوله أنه "عدم احترام الحجر الصحي المنزلي يعني جر البلاد إلى موجة ثانية للإصابة من فيروس كورونا".