تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 3 آلاف حالة حسب ما كشف عنه، اليوم الخميس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار.

وأعلن نفس المتحدث، خلال اللقاء الإعلامي اليومي، تسجيل 97 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 3007 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة فيما تمثل الفئة العمرية 60 سنة فيما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

في نفس السياق، سجلت 5 وفيات جديدة ما يؤكد الاستقرار الذي يعرفه العدد اليومي للوفيات الذي لم يتجاوز 10 منذ حوالي أسبوع.

وارتفع العدد الإجمالي إلى 407 وفاة، علما بأن 64.4 بالمائة منها تخص الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

فيما يخص حالات الشفاء تم تسجيل 151 حالة شفاء جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي غلى 1355.

أما الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 5235 وتشمل 1943 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3292 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.