أفاد موقع "فوت 24" التونسي، إن الاتحاد الجزائري للكرة القدم، "فاف" أرسل شكوى إلى الفيفا ضد الجامعة التونسية لكرة القدم بسبب قانون اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، مرتكزة على الفصل الرابع للأحكام العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز.

وأضاف الموقع أن الفاف استند إلى القواعد الأساسية للفيفا التي تحظر جميع أشكال التمييز لتطلب تدخلا يقضى بتراجع الجامعة التونسية لكرة القدم عن اعتماد القانون الذي يصنف لاعبي شمال أفريقيا كمحليين.

وحسب الموقع، "تتعرض هيئة زطشي إلى ضغوطات من الأندية التي تطالبها بإيقاف نزيف هجرة اللاعبين إلى الدورى التونسي نتيجة للأضرار التي لحقتها، وبعدما تنجح فى تكوين لاعبين مميزين تجد نفسها غير قادرة على الاستفادة منهم رياضيا وماليا فيما تحصد الفرق التونسية ثمرات عملها القاعدي."

وشدد الاتحاد الجزائري في شكواه على أن الجامعة التونسية لم تستشر أي من دول اتحاد شمال أفريقيا قبل تطبيق القانون في تونس، الذي جاء ليضعف الدوري الجزائري مقابل تقوية صفوف الفرق التونسية، خاصة في المنافسات القارية.

ولم تقتصر شكوى الفاف على الجانب الرياضي، حيث اعتبرت أن القانون الخاص بلاعبي شمال أفريقيا حرم أندية الدوري الجزائري من عائدات مهمة مقابل استفادة الفرق التونسية من تسويقها للاعب الجزائري بصفقات قياسية على غرار ما حدث مع بغداد بونجاح ويوسف البلايلي.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن الاتحاد الجزائري يستعد لاتخاذ تدابير وضمانات جديدة للحد من مغادرة لاعبيه إلى الدوري التونسي دون شروط صارمة من شأنها الحفاظ على مصالح الأندية الجزائرية.

وبلغ عدد اللاعبون الجزائريون فى الدورى التونسى إلى 22.3 بالمائة من العدد الإجمالى للاعبين الأجانب هناك، وفق الموقع.