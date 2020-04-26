صرح سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليان هي، اليوم الأحد، أن المكافحة المشتركة للجزائر والصين ضد فيروس كورونا المستجد تؤكد مرة أخرى أن البلدين الصديقين تربطهما "شراكة شاملة واستراتيجية" تقوم على "صداقة استثنائية وثقة متبادلة".

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفير الصيني، قال في مقال له نشر في الصحافة الوطنية أن "الصين والجزائر شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة استثنائية. وأمام وباء كوفيد-19 ستبقى الصين إلى جانب الجزائر وستواصل تقديم الدعم و المساعدات حسب إمكانياتها".

وإذ ذكر بأن البلدين ناضلا سويا ضد الاستعمار وصف السفير الصيني الشعب الجزائري بـ "الشجاع والأبي"، مؤكدا أن " البلدين يواصلان اليوم تعاونهما وتكافلاهما في إطار مكافحة كوفيد-19".

في نفس السياق، أوضح المسؤول الصيني أن الصين تبقى "متيقنة أن الجزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها لهذا الوباء".

كما أشار المتحدث أن تطور الوباء في الجزائر يتميز بـ "توجهات إيجابية" بفضل الإجراءات المتخذة برعاية الرئيس عبد المجيد تبون و الجهود و التضحيات الجسام للشعب الجزائري وكذا للدعم القوي من البلدان الصديقة على غرار الصين.