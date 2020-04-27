كشفت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين، عن مواقيت جديدة لعمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان، حيث تم تقسيم المواقيت حسب ثلاثة مناطق من الوطن، وفقا للإجراءات المقررة من طرف السلطات العمومية في كل منطقة.

وحسب ما أعلنت عنه المؤسسة فقد حدد مواقيت العمل بمناطق الشمال من السبت إلى الخميس من 8.30 سا إلى 15 سا ومن السبت إلى الأربعاء من 8.30 سا إلى 14 سا والخميس من 8.30 إلى 12 سا. أما فيما يخص ولاية البليدة فستكون من السبت إلى الخميس من 8.30 سا إلى 12.30، في حين ستكون بمناطق الجنبوب بكل من أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي من السبت إلى الخميس من 7.30 سا إلى 14.30 سا ومن السبت إلى الأربعاء من 8.30 إلى 14 سا والخميس من 8.30 إلى 12 سا.