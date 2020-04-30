أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الخميس، عن تمديد كافة التدابير التي أقرتها في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا وذلك إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأوضحت المؤسسة أن كافة الزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre يستفيدون إلى غاية 6 أيام أنترنت مجانية إضافية، مشيرة الى أن هذا العرض صالح فيما يخص التعبئات باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة "الذهبية" أو البطاقة البنكية "CIB" عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz أو التطبيق المحمول أو كذلك باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول. وبهذه المناسبة, تجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان سلامة وراحة زبائنها.

ولمزيد من المعلومات, تدعو إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو الدخول إلى الموقع الالكتروني www.algerietelecom.dz.