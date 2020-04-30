حيا الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، جميع العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة"، مؤكدا ان مستقبل الجزائر "ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا" .

وعشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل, كتب الوزير الأول في صفحته الرسمية على تويتر أن "مستقبل الجزائر ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا".

وأضاف قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أُحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة, لاسيما أولئك المستمرين في العمل, رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات".