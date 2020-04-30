BBC/ Ismail Moneer أعاد القانون الجدل في المغرب حول حرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان

أثير جدل واسع في المغرب حول قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه مغردون بـ "قانون تكميم الأفواه" معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير.

قانون الكمامة

وتداول رواد مواقع التواصل نسخة من القانون المثير للجدل بشكل واسع.

فقد انتقد مصطفى سوينغا، المدون المغربي المعروف، عدم مشاركة الحكومة "لقرار يخص مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت".

ونصت المادة المتداولة على عدة بنود منها: "الإحاطة بكافة الجرائم الإلكترونية لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف".

https://www.facebook.com/MustaphaSwinga/posts/1427049650800839

ويذكر إن النسخة تم تهريبها من قبل مصدر حكومي.

كما اتهم فريق من المغردين الحكومة المغربية بإدراج القانون لـ "الانتقام" ممن سبق ودعوا لمقاطعة شركات ومؤسسات وطنية "متهمة بالفساد".

ووصف القيادي المعارض عبداللطيف وهبي المشروع بـ "قانون تكميم المغاربة"، مضيفاً أن من حق الشركات عرض منتجاتها ومن حق المواطنين معارضة تلك المنتجات.

https://twitter.com/Ouah1Abdellatif/status/1255247693242421252

وفي المقابل، عبر مغردون عن تعجبهم من رد فعل الأحزاب المغربية وعدم ثقتهم "حتى في المعارضة".

https://twitter.com/rekia_soussii/status/1255707698676588545

وتحت وسم #قانون_الكمامة، أشار الإعلامي المغربي يوسف بلهيسي إلى "استغلال" السياسيين لجائحة كورونا بغرض "تصفية حسابات ومكاسب انتخابية"، مضيفا أن ذلك "أخطر" من الجائحة ذاتها.

https://twitter.com/YBelhaissi/status/1255451341444526083

وفي السياق نفسه، انتقد مغردون التوقيت الذي قررت فيه الحكومة المغربية "التضييق" على حرية التعبير، مشيرين إلى محاولتها "تمرير قرارات مرفوضة" في ظل ظروف الحجر الصحي الاستثنائية، ومحذرين من تبعات ذلك على المواطن الذي "قد ينفجر في أي وقت".

https://twitter.com/ASlaouni/status/1255114481170079744?s=20

كما عبر مغردون عن استيائهم من القانون، إذ قارن البعض بين قرار ارتداء الكمامة الإجباري، لمحاربة فيروس كورونا، وفرض قانون "لتكميم الأفواه"، مستخدمين وسم #يسقط_قانون2220

https://twitter.com/Hassan_khalile/status/1255143939050401806

https://twitter.com/khadija627/status/1254917388564418564

https://twitter.com/PerchaGuta/status/1254980369557979136?s=20

وكذلك رفض القانون حقوقيون ومؤثرون ومشاهير وطالبوا بمقاطعته.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن النسخة المسربة من القانون هي "مسودة أولية فقط، ولن تعرض على الحكومة إلا بعد إجراء تعديلات".