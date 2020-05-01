كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار أن عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا في شتى مخابر المعهد عبر الوطن تقدر بأزيد من 400 تحليل يوميا في المتوسط.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد ذات الخبير في اللقاحات أن المخابر الـ20 المتواجدة عبر القطر تجري أزيد من 400 تحليل للكشف عن فيروس كورونا يوميا في المتوسط" موضحا بأن تحاليل المعهد كانت "حوالي 200 تحليل يوميا في المتوسط مع بداية تفشي الفيروس بالجزائر".

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وفسر المدير العام للمعهد ارتفاع عدد التحاليل يوميا بتوسيع شبكة هذه المؤسسة من المخابر بعدة ولايات إلى 20 مخبرا وذلك بعد تكوين الفرق المخبرية الساهرة عليها من طرف المديرية العامة، كاشفا في نفس الوقت عن فتح مخبرين جديدين آخرين هذه الأيام بكل من ولايتي المسيلة وبشار وذلك لتعزيز الشبكة.

وذكر من جهة أخرى أن الدولة استوردت حوالي 80 ألف (كيت) لإجراء هذه التحاليل.