كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار عن سبب الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر بالعديد من ولايات الوطن مؤخرا.

أرجع الدكتور درار هذه الزيادة لتوسيع شبكة الكشف مما سهل إجراء التحاليل في وقتها عكس الأيام الأولى لظهور الوباء حيث كانت مديريات الصحة تنقل هذه التحاليل برا إلى الجزائر العاصمة ولا يمكن "الحصول على نتائجها إلا بعد 24 ساعة أو أكثر".

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ومن جهته أشار عضو لجة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني إلى أن هذه الزيادة في عدد الحالات المؤكدة تعود بالدرجة الأولي إلى ارتفاع عدد المخابر الجديدة التابعة لمعهد باستور التي تجري التحاليل للكشف عن فيروس كوفيد-19 يوميا على مستواها عكس ما كان معمول به في بداية ظهور الفيروس في البلاد.

كما اعتبر ذات الخبير بأن الحالات الخطيرة أضحت "قليلة جدا" بفضل الكشف المبكر وأن حالات الوفيات المسجلة "تتراوح ما بين 4 الى 7 وفيات يوميا في المتوسط" مما يدل كذلك- كما قال- على "أهمية وصف الأدوية التي أوصت بها وزارة الصحة في بداية ظهور المرض لتفادي تعقيدات هذا الوباء".