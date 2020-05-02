أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم السبت، عن تسجيل 141 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليترتفع الى 4295 حالة إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 6 وفيات ليترفع الى 459 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الـ6 الجديدة سجلت بكل من برج بوعريريج حالتان وحالة واحدة بكل من العاصمة، تيبازة، تيارت وورقلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1872 من بينها 51 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا, فيما تمثل نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفاة, الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 26 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم, فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الإشارة إلى أن 7 ولايات سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والعاصمة وتيبازة وبرج بوعريريج من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7305 وتشمل 2902 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و4403 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين, مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.