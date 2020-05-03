قدمت وزارة الثقافة تعازيها في وفاة الفنان إيدير معتبرة أن رحيله "شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري" حسب ما جاء في بيان للوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وجاء في البيان "بحزن وألم شديدين بلغنا نبأ رحيل الفنان الجزائري الكبير حميد شريط المعروف باسم إيدير، إنّ رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري".

وأضاف البيان "لقد خلّد الفقيد اسمه وملامح الثّقافة الجزائريّة الأصيلة عبر فنّه طوال عقود، ونشر خصوصية فنية وثقافية محلية في أرجاء العالم".

واعتبرت الوزارة أن الجزائر برحيل إيدير "تطوي صفحة من أبرز صفحات الفن الملتزم، وسيظلّ الجزائريّون من مختلف الأجيال، يصغون لصوته، ويتغنّون بأغانيه، وسيخلد بيننا كواحد من المبدعين المكافحين ..".

وكان رئيس الجمهورية قد قدم تعازيه في وفاة إيدير مشيدا بمكانته الفنية في الجزائر وموسيقاه العالمية.

وتوفي إيدير ليلة أمس السبت بأحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 71 عاما بعد مسيرة فنية حافلة.