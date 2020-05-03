كشفت مصادر محلية في سوريا، اليوم الأحد، عن وقوع عصيان وفوضى في سجن يضم إرهابيين من تنظيم "داعش" في مدينة الحسكة والذي تسيطر عليه مجموعات "قسد" المدعومة من قوات الأمريكية.

وأفادت وكالة " سانا" عن مصادر في الحسكة، قولها إن عصياناً وحالة من الفوضى وقعت في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة "قسد" والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش" وإن حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.

ولفتت المصادر إلى قيام طيران التحالف بالتحليق فوق المنطقة التي يقع فيها السجن بالتزامن مع استمرار العصيان.

ويضم سجن الصناعة إرهابيين من تنظيم "داعش" من مختلف الجنسيات وتسيطر عليه مجموعات "قسد" تشرف عليه الولايات المتحدة.

ووقع عصيان وفوضى في التاسع والعشرين من مارس الماضي في سجن غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" والذي يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم "داعش" وترافق ذلك مع هروب عدد من السجناء من إرهابيي التنظيم.