كشف مدير المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية جيم ريتشاردسون أن بلاده قدمت ما قيمته 500 الف دولا إلى الجزائر لدعم عمليات التواصل مع شرائح المجتمع بشان مخاطر جائحة كورونا ورفع التعبئة المجتمعية لمحاربته، وأكد أن واشنطن تعمل عن كثب مع الجزائر لمواصلة التعاون في هذا المجال.

قال مدير المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية جيم ريتشاردسون في إيجاز صحفي هاتفي مع ممثلي وسائل إعلام دولية، نشطه رفقة القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا، في رده على سؤال " الخبر" حول طبيعة الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى دول القارة الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا، وحجم الدعم الذي تلقته الجزائر إلى حد الآن، قال:" لقد قدمنا بعض المساعدة للجزائر... لقد التزمنا حتى الآن بـ500 ألف دولار من المساعدات للجزائر للمساعدة في التخفيف من التأثير على المجتمع الجزائري من خلال زيادة عمليات التواصل بشأن المخاطر ومقاربات المشاركة المجتمعية ضمن خطط الجهوزية والاستجابة التي تطبقها الحكومة الجزائرية"، مضيفا في رده بأنهم يتطلعون في الولايات المتحدة "إلى مواصلة العمل عن كثب مع الجزائر ومختلف شركائنا الأفارقة الآخرين، وكذلك مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم".

وكان قد كشف السفير الأمريكي بالجزائر جون إيف ديروشر الأسبوع الماضي عن تعهد بلاده بتقديم دعم مالي للجزائر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر ديروشر في تغريدة على صفحته على موقع "تويتر"، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد و"أن بلاده عرضت على الجزائر تقديم الدعم المالي لمساندة جهودها في التصدي لوباء كورونا"، وأضاف بانه نقاش مع الوزير، مستجدات ما يعيشه العالم من وباء فيروس كورونا، ومكافحة الجزائر له.

من جانبه أكد القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا بانهم قدموا عبر وكالتهم "ما يفوق مجموعه 248 مليون دولار من المساعدات الصحية والإنسانية عبر أفريقيا وتعمل برامجنا القائمة في الوقت عينه لتضمين إجراءات الاحتياط والحماية الأساسية الخاصة بفيروس كوفيد-19، فتؤمن محطات غسل اليدين وتطبق التباعد في عمليات توزيع الطعام وتضمن معلومات بشأن النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي في نشرات الخدمة العامة". مبرزا بأنهم يقدمون" النوع الصحيح من المساعدات استنادا على احتياجات كل دولة وسياقها."

وكشف القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا بأنه خلال الأسبوع الأخير قدمت الولايات المتحدة ما مجموعه أكثر من 775 مليون دولار عبر أكثر من 120 دولة تواجه تهديد هذا الوباء العالمي، واستعرض المسؤولان الأمريكيان خلال الإيجاز الصحفي الهاتفي مختلف المساعدات التي قدمتها واشنطن عبر العالم لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا والمساعدة في مواجهتها.