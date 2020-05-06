كشفت تقارير إعلامية فرنسية الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية قامت بتوقيف الدولي الجزائري فريد الملالي بسبب أفعال غير أخلاقية.

وحسب ما جاء في صحيفة "لوبايزيان" فإن لاعب نادي أنجيه تعرض للاعتقال بعد شكوى تقدم بها أحد جيرانه.

وقالت الصحيفة أن الشرطة قامت بالتحقيق مع الملالي قبل الإفراج عنه لكن دون إغلاق القضية.

وحسب نفس المصدر فإن خريج أكاديمية بارادو اعترف خلال التحقيقات بالاتهامات التي وجهت ضده، ومن المنتظر أن يخضع للمحاكمة لاحقا.