فقدت، قسنطينة، مساء اليوم الاربعاء، احد اعمدة المسرح والسينما الجزائرية، الفنان والممثل عبد الحميد حباطي، عن عمر يناهز 74 سنة وهذا بعد إصابته بمرض عضال الزمه المكوث في منزله قبل وفاته، حيث شارك المرحوم الذي يعد من خريجي مدرسة برج الكيفان ومن الجيل الاول المؤسس للمسرح الجزائري ، في عدة أعمال كمخرج وممثل منذ فجر الاستقلال.

وقد شارك عبد الحميد حباطي، في العديد من المسرحيات مع اسماء عملاقة من مسرح قسنطينة وعنابة، على غرار " ريح المسمار"، " السيد الوزير" "لا حال يدوم" إلى جانب بعض الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي احسن لعب الادوار فيها كفيلم دورية نحو الشرق و مسلسل اشواك المدينة و السرعة الرابعة.