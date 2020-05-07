أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن أهم ما جاء في مسودة الدستور الجديد حيث تضمنت اقتراحات عدة، أهمها تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين رئاسيتين فقط، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يعين من طرف الرئيس.

ومن ضمن ما جاء في مسودة الدستور:

- تعزيز مركز رئيس الحكومة.

- إدراج أحكام تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية

- تعويض المجلس الدستوري بمنصب المحكمة الدستورية.

- تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

- حذف المادة التي تستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية في الدولة.

- استحداث منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الاول.

- لرئيس الجمهورية الحق في إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة البرلمان.

- إدراج تمازيغت ضمن المواد الغير قابلة للتعديل.

- حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان.

- مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.

- المحكمة الدستورية لها الحق في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

- التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.

- التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.

- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

- الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.

- إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.

- إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية.

- إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.