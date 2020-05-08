تلقت الجزائر مساء أمس الخميس، شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، تتكون من أقنعة طبية ومعدات للكشف وكمامات وألبسة طبية وقائية، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي تصريح أدلى به للصحافة قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، لدى إشرافه على عملية تلقي هذه المستلزمات الطبية، بمطار هوري بومدين الدولية، بحضور السفير الصيني بالجزائر، لي ليانهي، يسرني اليوم تلقي هذه المستلزمات الطبية التي جاءت على متن طائريتين للقوات الجوية الجزائرية والمتمثلة في ما يفوق "5 ملايين كمامة و560 ألف من الأقنعة الطبية من نوع FFP2، و100 ألف معدات للكشف و15 ألف نظارات وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية".

وبهذه المناسبة تقدم بن باحمد بالشكر والعرفان باسم الحكومة والشعب الجزائري إلى الحكومة والشعب الصيني على هذه المساعدات، قائلا "معا سوف ننتصر على وباء كوفيد-19".

ومن جهته أكد السفير الصيني عن اعتزازه لتقديم هذه الدفعة الجديدة من الهبات الصينية وذلك في إطار سلسلة من المساعدات التي تتقدم بها الحكومة الصينية إلى الجزائر في إطار مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى "علاقات الصداقة والأخوة المتميزة" بين البلدين.