أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين.

وجاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك "في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة تثمين معاشات ومنح التقاعد بعنوان سنة 2020، بنسبة تتراوح بين 02% إلى 07 % و ذلك ابتداء من الفاتح ماي 2020".

وستكون هذه الزيادات حسب معدلات متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة، بحسب مايلي:

زيادة بــ 07 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000 دج

زيادة بـــ 04 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج وتساوي 50.000دج.

زيادة بــ 03 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج .

زيادة بــ 02 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج.

وسيتم صب هذه الزيادات ابتداء من شهر جوان 2020 مع احتساب شهر ماي بأثر رجعي.