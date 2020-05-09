أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم السبت، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5558 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 494 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الـ 6 الجديدة سجلت واحدة بكل من البليدة وتيبازة والمسيلة وورقلة والبويرة وميلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2546 من بينها 79 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا, فيما تمثل نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 18 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم السبت، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات, مع الإشارة إلى أن 13 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والجزائر العاصمة ووهران وعين الدفلى والمدية وبشار من بين لولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 9157 وتشمل 3800 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و5357 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 19 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن كل تهاون تجاه التدابير الوقائية الأساسية يعيق المجهودات المبذولة لمواجهة الوباء ويؤدي حتما الى تفاقم الوضع الوبائي مذكرا في هذا الإطار بضرورة اليقظة الدائمة و الاحترام الصارم لشروط النظافة والحجر المنزلي.