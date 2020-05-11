أكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، أن القدرة الشرائية في الجزائر انخفضت ب50 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة.

ورحب هواري تيغرسي في حديثه مع الإذاعة الجزائرية "القناة الأولى"، بقرارات اجتماع مجلس الوزراء التي تخص القدرة الشرائية، معتبرا إياها غير كافية مؤكدا أن القدرة الشرائية في الجزائر انخفضت بـ 50 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة داعيا إلى اعتماد سلم متحرك للأجور يرتبط أساسا بنسبة التضخم.

كما دعا الخبير الإقتصادي، الى ضرورة فتح نقاش موسع حول قضايا المالية والاقتصاد وضمان شفافية أكثر ،مشددا على ضرورة إشراك المختصين والشركاء في تحديد القطاعات التي وصفت بالاستراتيجية المستثناة من قاعدة 51/49، منتقدا ما وصفه بتغول الإدارة والبيروقراطية المعرقلة للاستثمار.