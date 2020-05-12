روسيا تسجل 10899 إصابة جديدة

أعلنت روسيا يوم الثلاثاء تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.

وتعزو روسيا الزيادة اليومية المستمرة في عدد حالات الإصابة إلى إجراء الفحوص على نطاق واسع. وأجرت البلاد ما يربو على 5.8 مليون فحص.

إيران تعيد فتح جميع المساجد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن جميع المساجد في إيران سيُعاد فتحها يوم الثلاثاء، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن محمد قمي مدير منظمة التنمية الإسلامية قوله إن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعا في الإصابات.

عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا يرتفع إلى 170508

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد.

تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين ولا وفيات

أبلغت تايلاند يوم الثلاثاء عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ولم تسجل أي وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3017 حالة و56 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.

وحالتا الإصابة الجديدتان لشابة عمرها 19 عاما من بانكوك وامرأة عمرها 51 عاما من إقليم ناراثيوات في جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 تاويسين ويسانويوثين إن الحالتين أصيبتا بسبب مخالطة حالات سابقة.

الصين تسجل حالة إصابة واحدة

أفادت بيانات من لجنة الصحة الوطنية يوم الثلاثاء أن الصين سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 مايو انخفاضا من 17 في يوم الأحد.

وكانت الحالة الجديدة ما يسمى بالعدوى المستوردة التي تشمل مسافرا قادما من الخارج. وفي يوم الأحد، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 82919 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة

أعلنت السلطات اليمنية عدن، مقر الحكومة اليمنية، مدينة ”موبوءة“ بفيروس كورونا يوم الاثنين بعد ارتفاع حالات الإصابة، واندلاع اشتباكات في أماكن أخرى في الجنوب بين الانفصاليين وقوات الحكومة.

وتسببت حرب مستمرة منذ نحو خمس سنوات في تقويض النظام الصحي في اليمن ودفعت الملايين لشفا المجاعة وقسمت البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين الذين أجبروها على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك انتشارا واسعا للعدوى في اليمن حيث ينتقل المرض دون أن يتم رصده بين شعب يعاني من أحد أدنى مستويات المناعة في مواجهة الأمراض مقارنة بدول أخرى.

ولا يملك اليمن إمكانيات كافية لإجراء الفحوص لكن المنظمة حثت السلطات المحلية على الإعلان بشفافية عن الحالات المؤكدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، ومقرها عدن، رصد خمس حالات إصابة جديدة ووفاة واحدة يوم الاثنين في محافظة حضرموت مما يرفع العدد الإجمالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية إلى 55 منها تسع وفيات.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض. واتهمت الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، السلطات الحوثية بالتستر على الوضع في صنعاء وهو ما ينفيه الحوثيون.

وقالت اللجنة أيضا على تويتر إن قرار إعلان عدن ”مدينة موبوءة“ اتُخذ بسبب انتشار فيروس كورونا وعدة أمراض أخرى في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن الانتقال من وإلى عدن أصبح ممنوعا باستثناء نقل البضائع.

أمريكا: مليون و324 ألف إصابة والوفيات تقترب من 80 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إن مليونا و324488 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 79756.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى العاشر من مايو أيار. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

البرازيل تسجل 5632 إصابة جديدة و396 حالة وفاة

أفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن البرازيل سجلت يوم الاثنين 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و396 حالة وفاة بسبب المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل الآن 168331 إصابة مؤكدة بالفيروس وإجمالي الوفيات 11519 وفاة.

وعادة ما يكون إبلاغ السلطات الصحية الرسمية عن حالات الإصابة بفير,س كورونا لوزارة الصحة بطيئا في نهاية الأسبوع.

إجمالي إصابات كورونا في دول الخليج العربية يتجاوز 100 ألف

أظهرت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى الأرقام الرسمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج العربية الست تجاوز مئة ألف يوم الاثنين و557 وفاة.

وارتبطت حالات الإصابة بكورونا في المنطقة في البداية بالسفر. لكن على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة المرض، فقد شهدت دول الخليج العربية انتشارا للفيروس بين العمالة الوافدة منخفضة الدخل التي تعيش في أحياء مكتظة مما دفع السلطات لتكثيف عمليات إجراء الفحوص.

وأعلنت السعودية، أكبر دولة خليجية ويقطنها نحو 30 مليون نسمة، الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41014 إصابة و255 وفاة. وسجلت المملكة 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة يوم الاثنين. وتجاوز عدد الإصابات الجديدة اليومي في المملكة حاجز الألف للمرة الأولى في 18 أبريل نيسان.

وقالت السلطات الصحية في أبريل إن الفيروس قد يصيب في النهاية ما بين 10 آلاف و200 ألف شخص في السعودية.

وفي الدول الأخرى بالمنطقة، تخطت قطر في الخامس من مايو عدد الإصابات المسجل في الإمارات لتأتي بذلك في المركز الثاني لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج العربية الست.

وقالت السلطات في قطر يوم الخميس إن التفشي دخل في مرحلة الذروة. وسجلت قطر زيادة مطردة في عدد الحالات ليصل إلى 23623 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 14 حالة.

وسجلت الإمارات 18198 إصابة إجمالا و198 وفاة.

وخففت بعض دول الخليج العربية إجراءات احتواء فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان في 24 من أبريل.

وخففت الإمارات والسعودية حظر التجول المفروض منذ منتصف مارس. وقالت السعودية يوم الخميس إنها شكلت وحدة شرطة لمراقبة انتهاكات إجراءات العزل العام ومنعت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وفرضت الكويت، التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة في أعداد الإصابات الجديدة، يوم الأحد حظرا كاملا للتجول لمدة 20 يوما استثنت منه الخدمات الأساسية بدلا من حظر لمدة 16 ساعة كان مفروضا من قبل.

وسمحت إمارة دبي بإعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لكن بقيود في 23 أبريل. واتبعت إمارات أخرى خطاها. وسمحت السعودية للمتاجر والمراكز التجارية بفتح أبوابها في 29 أبريل نيسان مع إتباع قيود حتى 15 مايو.

وأبقت قطر على إغلاق الأماكن العامة باستثناء التي تقدم الخدمات والسلع الأساسية.