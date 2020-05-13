قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تقليص ساعات حظر التجول في كامل تراب الجمهورية التونسية بداية من اليوم الأربعاء ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

وأفاد بيان لرئاسة ان هذا القرار يبقى ساريا حتى إشعار آخر، وسيسمح للتونسيين بالخروج بعد الإفطار لأربع ساعات ، بعدما قضى التونسيون شهرين تحت حظر التجول الذي كان مفروضا بدءا من الثامنة ليلا.

ومازالت السلطات التونسية تمنع فتح المقاهي، بما يمنع وجود سهرات فيها بعد الإفطار ، وجاء هذا القرار بعد تسجيل تطورات ايجابية في معالجة الأزمة الوبائية، إذ أعلنت وزارة الصحة في تونس أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، وتجمد مجموع الإصابات في تونس عند 1032 إصابة، شفيت من بينها 740 حالة ،وبقي 247 حالة في الحجر الصحي الإجباري، مع تسجيل 45 وفاة.

وأكّدت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة انه عدم تسجيل صفر إصابة لليوم الثالث على التوالي هو مؤشر ايجابي لكنه لا يعني التخلص من الفيروس تماما ولا يمكن الجزم بذلك إلا بتسجيل صفر إصابة في البلاد، وجددت التحذير من التجمعات مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة في فترة الحجر الصحي الموجه كإجراء وقائي وأضافت أن ذلك ينطبق على الذهاب إلى البحر .وفيما يتعلق بأداء صلاة العيد قالت نصاف بن علية أن اجتماعا مرتقبا بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية لتحديد إمكانية أدائها من عدمها.