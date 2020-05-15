كشف وزير الصحة، البروفيسور، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء اليوم الجمعة، في تصريح حصري لـ"الخبر"، عن "فتح تحقيق في ظروف وفاة الطبيبة العاملة في مستشفى رأس الوادي في ولاية برج بوعريريج، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، خصوصا وأنها كانت حامل في شهرها الثامن".

وقال الوزير:"أتأسف كثيرا على وفاة الطبيبة، وأعزي بدوري عائلتها، وقد طلبت من رئيس الديوان بإرسال تعزية لعائلتها، كما أنني أمرت بفتح تحقيق إداري لمعرفة ملابسات الوفاة، وما إذا كانت الطبيبة فعلا أرغمت على العمل رغم وضعها الصحي".

وتابع بن بوزيد:"كلفت المفتش العام لوزارة الصحة بإجراء التحقيق، ومعرفة دافع عمل هذه الطبيبة رغم أنها حامل، علما أنّ التعليمات في هذا الإطار واضحة بتسريح النساء الحوامل من العمل، ولهذا فإنه إذا تأكد فعلا أنها أرغمت على العمل، فسيعاقب مدير المستشفى وكذا مسؤولها المباشر في العمل".

وجاء هذا التصريح الحصري من وزير الصحة، البروفسيور عبد الرحمن بن بوزيد، في إطار حوار مطول مع جريدة "الخبر" ينشر كاملا في عدد الأحد المقبل، تحدث فيه الوزير عن اقتراح الحجر الصحي الشامل أيام العيد، وفرض ارتداء الكمامات وأسعارها، وكذا الوضعية الوبائية لـ"كوفيد 19"، ناهيك عن استعمال علاج الكلوروكين الذي عادت منظمة الصحة العالمية للتحذير من آثاره الجانبية.