رد النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن اتهامه بإثارة خلاف كروي بين الجزائر والمغرب والسخرية من جماهير "أسود الأطلس".

وقال نجم الخضر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرا باتريك، لا يوجد أي مشكلة جديدة، فأنا من أم مغربية، والجزائر والمغرب دائما في القلب".

وحمل الصحفي الفرنسي، باتريك جولارد، محرز مسؤولية نشوب خلاف كروي بين الجزائر والمغرب، حيث قال في تغريدة عبر "تويتر": "محرز يفتعل أزمة كروية جديدة بين الجزائر والمغرب عن غير قصد".

وأضاف: "لا يوجد فارق بين الجزائر والمغرب، فقط نحن نفضل أن يكون الفوز من نصيبنا، وليس من نصيب الآخرين".

وكان محرز أثار غضب الجماهير المغربية بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها "الجماهير المغربية مع الكاميرونية والسنغالية، وبنسبة أقل الجماهير التونسية، لا يحبذون انتصارات منتخب الجزائر".