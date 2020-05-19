أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، على مراسم إحياء الذكرى الـ64 لليوم الوطني للطالب بجامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة"، حيث ترحم بالمناسبة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. وقام جراد الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، أمام نصب تذكاري شيد تخليدا لذكرى يوم الطالب (19 مايو 1956- 19 مايو 2020 ).

كما وقف الوزير الأول عند معرض للصور أقيم بذات المناسبة، تم خلاله عرض صور ووثائق خلدت ذكرى الإضراب الذي شنه الطلبة الجزائريون آنذاك، وكذا تناول الصحافة الاستعمارية والأجنبية لهذا الحدث البارز في تاريخ الثورة الجزائرية.

وبهذا الصدد، أكد جراد على ضرورة كتابة تاريخ الطلبة الجزائريين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الجزائر "حتى تستلهم منهم الأجيال الجديدة وتأخذ منهم العبرة وتستلم منهم المشعل"، داعيا إلى "تخصيص دراسات ومذكرات الماجستير والدكتوراه لهذا الموضوع" وإلى التنسيق بين الجامعة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق في هذا الشأن.