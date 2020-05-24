بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر 600 وفاة، حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد.

وسجلت 8 وفيات في 24 ساعة الأخيرة، اثنان منها في الجزائر العاصمة، إضافة إلى حالة واحدة في كل من سطيف، وهران، وورقلة، فيما سجلت ولايات بشار، الاغواط والنعامة أولى حالات الوفاة منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر.

وتبقى ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة الأكثر تضررا بتسجيلهما لـ 249 وفاة من أصل 600 حالة المسجلة في الجزائر إجماليا.

توزيع عدد حالات الوفاة حسب الولايات:

الجزائر: 129 (+2)

البليدة: 120

تيبازة: 31

سطيف: 30 (+1)

برج بوعريريج: 29

وهران: 19 (+1)

قسنطينة: 19

بجاية: 19

ورقلة: 17 (+1)

تيزي وزو: 16

المدية: 13

تيارت: 11

سيدي بلعباس: 11

باتنة: 9

المسيلة: 9

عين الدفلى: 8

تلمسان: 8

مـعـسـكـر: 8

بومرداس: 8

الوادي: 8

الجلفة: 7

أم البواقي: 6

بسكرة: 6

البويرة: 6

سكيكدة: 5

عين تموشنت: 5

غرداية: 5

جيجل: 5

عنابة: 4

تبسة: 4

خنشلة: 3

مستغانم: 3

أدرار: 3

غليزان: 3

ميلة: 3

تيسمسيلت: 2

البيض: 2

بشار: 1 (+1)

الشلف: 1

الأغواط: 1(+1)

سوق أهراس: 1

قالمة: 1

نعامة: 1(+1)

الطارف: 0

تندوف: 0

سعيدة: 0

إليزي: 0

تمنراست: 0