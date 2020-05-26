تباحث اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان آخر التطورات في الملف الليبي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرفاهية والرخاء".

واضاف البيان " تبادل الرئيسان بهذه المناسبة المعلومات حول الجهود المبذولة في كلا البلدين لمنع تفشي جائحة كورونا، واستعرضا الوضع في المنطقة؛ وبهذا الصدد، ندّد الرئيسان بمشروع إسرائيل لضم أراض فلسطينية جديدة، باعتباره انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي، وعرقلة إضافية أمام عملية السلام".

وتابع البيان "وفيما يتعلق بتطور الأحداث في ليبيا، اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار، كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية".