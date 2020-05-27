وصف، اليوم الأربعاء، وفد الخبراء الصينيين الوضع الوبائي في الجزائر بالمستقر.

و أضاف أحد أعضاء الوفد في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة أنهم قضوا 14 يوما بالجزائر كانت لهم فيها محادثات مع مسؤولي وزارة الصحة وخمسة مستشفيات، معتبرا أن الوضع الوبائي مستقر تحت رعاية الرئيس والوزير الأول واللجنة العلمية.

وقال نفس المتحدث أن مدراء المستشفيات كانوا يعملون بدون توقف، حيث سمحت المدة التي قضاها الوفد في الجزائر بالإحساس بالصداقة القوية بين البلدين.

كما قدم الوفد شكره للحكومة و الرئيس وكل الصحفيين الحاضرين.