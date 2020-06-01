كشفت المديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر، اليوم الإثنين، جانب من عملية المعالجة الجمركية للرحلة البحرية "ميناء الجزائر ومرسيليا" المبرمجة استثناءا.

وأفادت ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تمت برمجة هذه الرحلة، من طرف شركة النقل البحري للمسافرين "CORSICA linea".

وتأتي هذه الرحلة البحرية، لإجلاء مواطنين أجانب متواجدين بالجزائر، وكذا مواطنينا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الراغبين في العودة إلى إقامتهم.