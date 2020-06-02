قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد إلغاء الطبعة الـ36 لكأس إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس، التي كانت مقررة بالجزائر ما بين 29 مارس و9 أفريل 2020 وتأجلت في المرة الأولى بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفادت به الهيئة القارية اليوم الثلاثاء.

كما أجلت الكنفيدرالية الطبعة الـ27 من الكأس الممتازة للأندية (رجال وسيدات) التي كانت هي الأخرى مقررة بالجزائر، بعدما سطرت برنامجا جديدا للمنافسات.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك المصري بالنجم الساحلي التونسي في نهائي الكأس الممتازة الإفريقية (رجال)، والتي سيشارك المتوج بها في الطبعة المقبلة لمنافسة "سوبر غلوب" (كأس العالم للأندية) بالسعودية.

أما فيما يخص الطبعة الـ24 للبطولة الإفريقية للأمم (سيدات)، المقررة بالكاميرون، فستجرى من 11 إلى 20 جوان 2021، وهي التي كانت مقررة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020.

كما سيتم تنظيم منافستين في المغرب، ويتعلق الأمر بكل من الطبعة الـ27 للبطولة الإفريقية للأواسط ذكور (المولودين في 2000) ما بين 6 و12 ديسمبر 2020 والطبعة الـ16 من البطولة الإفريقية لفئة الأشبال ذكور(المولودين في 2002) من 13 إلى 19 ديسمبر القادم.

أما فيما يتعلق بمنافسات الأندية، فإن الكنفيدرالية القارية حددت الفترة ما بين 13 و 22 نوفمبر 2020 لتنظيم النسخة الـ42 من البطولة الإفريقية للأندية البطلة (رجال-سيدات) بالعاصمة المصرية القاهرة.