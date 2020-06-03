سجلت الجزائر، في الـ 24 ساعة الأخيرة، 107 إصابة جديدة و 6 وفيات بفيروس كورونا.

وأرتفع عدد الإجمالي الإصابات إلى 9733 إصابة، و673 حالة وفاة، حسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار.

وأفاد جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9733 حالة، أي ما يمثل نسبة 22 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 673 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6218، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات بسكرة (حالتان)، بجاية (1) الجزائر العاصمة (1) سطيف (1) و الوادي (1).

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 18681 وتشمل 8305 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 10376 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 32 مريضا حاليا في العناية المركزة.