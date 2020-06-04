أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس)، أمس الأربعاء، عن إلغاء معرض الجزائر الدولي الذي كان مقررا تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 16 و21 جوان الجاري و ذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(

وأوضح ذات المصدر، أن "الأزمة الصحية غير المسبوقة الناجمة عن وباء كورونا أسفرت عن اتخاذ تدابير لمكافحة ومنع انتشاره في جميع أنحاء العالم" والتي أدت من بين أمور أخرى إلى إغلاق الحدود وحظر السفر وتعليق الرحلات الجوية ووسائل نقل أخرى وحظر التجمعات وبالتالي إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث على المستوى الوطني والدولي"، حسبما أفاد به بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لسافيكس.

وأضاف المصدر نفسه، أن "الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس) وفي ظل هذا الظرف الصحي ووعيا منها بالوضع متعدد الأبعاد، تعلن لشركائها والعارضين أن الطبعة 53 من معرض الجزائر الدولي قد أجلت إلى سنة 2021".

وخلصت الشركة في بيانها إلى أن الطبعة القادمة من معرض الجزائر الدولي ستجري في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 جوان 2021.