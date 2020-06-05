أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الجمعة أن الجزائر قد بلغت ذروة الإصابات بفيروس كورونا يوم 29 افريل الفارط بتسجيلها 199 حالة، مبرزا أن الوضعية الحالية المتسمة بـ"الاستقرار النسبي" سمحت في الشروع برفع تدريجي للحجر.

و صرح الوزير في حديث للتلفزة الجزائرية قائلا "أظن أننا بلغنا ذروة الإصابات يوم 29 أفريل بتسجيل 199 حالة و نحن الآن في وضعية مستقرة نسبيا سمحت بالشروع في رفع تدريجي للحجر"، مشيرا أن مصالح دائرته لم تستعمل سوى 17 بالمائة من الأسرة المخصصة للإنعاش.

و أوضح أن الحكومة تتخذ إجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح أنشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا, مذكرا في هذا الإطار برفع الحجر الجزئي و التدريجي الذي شُرع فيه.

كما أشار الوزير أن قطاعه الوزاري و كذا اللجنة العلمية هم في اتصال مع القطاعات المعنية بإعادة فتح أنشطتها، مبرزا أنه "اطلع" على مخططات رفع الحجر الخاصة بقطاعات السكن و السياحة و الشباب و الرياضة حيث "تمت إضافة بعض التعديلات".

هذا و أوضح الوزير من جهة أخرى أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف قد اتخذت الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد، مذكرا بأن استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية و الخدمات سينطلق ابتداء من يوم الأحد القادم على مرحلتين حسب مخطط رفع الحجر الذي أقرته الحكومة.