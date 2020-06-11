كشف لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أن الجزائر لديها مخزون كاف من الأقنعة الواقية وكذا الأقنعة الطبية.

وأفاد بن باحمد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم في القريب العاجل وضع جهاز خاص لمعالجة الطلبات العالقة المرتبطة بتسجيل الأدوية، الأمر الذي سيسمح بإطلاق 29 مشروع وحدة إنتاج جديد قبل نهاية 2020. وأضاف بن باحمد، أن هذه الوحدات تنتظر منذ 2017 تسجيل أدويتها من قبل الهياكل المعنية لكن بالوتيرة التي تعقد بها هذه الأخيرة اجتماعاتها في الوقت الراهن فإنها قد تستغرق سنوات لتدارك هذا التأخير.

وأوضح يقول "سنُجنّد وسائل إضافية ونتبنى مقاربة جديدة ليتسنى لنا تدارك هذا التأخير ومن ثم تمكين هذه الوحدات من مباشرة إنتاج الأدوية ابتداء من السنة الجارية في مجالات علاجية مثيرة للاهتمام على غرار المواد القابلة للحقن وتلك الخاصة بطب الأورام و طب العيون، القطرات الخاصة بالعين"

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أن القدرة الإنتاجية للجزائر من الأقنعة الواقية تقدر حاليا بـ 2 مليون قناع غير طبي يوميا، وفيما يخص الأقنعة الطبية التي يضمن إنتاجها 7 منتجون محليون فإن مخزونها يفوق حاليا 25 مليون وحدة.

وأشار الوزير المنتدب إلى وضع مراكز اتصال عبر مختلف ولايات الوطن بغية الحرص، بالتعاون مع الولاة وغرف الصناعة التقليدية وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضمان وفرة هذه المُستلزمات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد-19 على مستوى كافة نقاط البيع.