أكد البروفيسور نور الدين زيدوني ،اليوم الخميس، على ضرورة كشف ومعالجة الأشخاص الذين كانت لهم اتصالات بالمصابين المؤكدين بداء كوفيد-19 لكسر سلسلة العدوى، وتجنب تطور وباء كورونا المستجد .

وفي حديثه للقناة الاذاعية الأولى، قال عضو الخلية العملياتية للتحري ولمتابعة التحقيقات الوبائية "إن الأسوأ لم يصبح بعد وراءنا، و الحجر الصحي غير فعال، لأن التدابير الوقائية لم تحترم بدقة. وللحماية من أي وضع قد يكون خطيرا في المستقبل، ركز الخبير الدولي في أمراض الجهاز التنفسي والسل على "كل تراخ أو عدم امتثال لتدابير الحجر ، بينما لا يزال الفيروس منتشراً".