أعلن الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس أن مساعدة إنسانية جزائرية متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية ووسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19سيتم إرسالها إلى العاصمة المالية باماكو يوم غد الجمعة.

وأوضح بيان الهلال الأحمر الجزائري أن الجزائر سترسل يوم غد الجمعة إلى باماكو، عن طريق جسر جوي للجيش الوطني الشعبي، مساعدة إنسانية لصالح الشعب المالي متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية ومواد طبية للوقاية من فيروس كورونا وأجهزة تنفس اصطناعي.

وختم البيان أن "الشعب الجزائري ووفاءا منه لمبادئ التضامن وحسن الجوار يواصل هبته التضامنية مع شعوب الدول المجاورة".