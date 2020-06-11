محكمة نرويجية تقضي بسجن منفذ هجوم على مسجد 21 عاما

BBC
11 يونيو 2020 ()
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المسلح قتل أخته غير الشقيقة قبل الهجوم على المسجد
EPA
المسلح قتل أخته غير الشقيقة قبل الهجوم على المسجد

قضت محكمة نرويجية بالسجن 21 عاما على رجل قتل أخته غير الشقيقة، وأطلق النار على مسجد، على ألا يفرج عنه قبل 14 عاما.

وأطلق فيليب مانشاوس، البالغ 22 عاما، النار على مركز النور الإسلامي في مدينة بيروم، الواقعة غرب العاصمة أوسلو في شهر أغسطس/آب الماضي.

وعلى الرغم من إطلاقه عدة طلقات على المسجد لم يصب أحد بجراح خطيرة. وتمكن أحد الموجودين في المسجد من السيطرة عليه قبل وصول الشرطة.

وعاملت الشرطة الحادث على أنه "إرهاب عنصري يميني متطرف".

وعثرت الشرطة على أدلة تثبت أن مانشاوس تأثر ببرينتون تارانت، الذي اتهم بشن هجمات دامية على مسجدين في مدينة كرايتس تشرتش في نيوزيلندا في مارس/آذار 2019. وقد أقر تارانت بأنه مذنب في 51 تهمة قتل.

وكان مانشاوس مسلحا تسليحا شديدا عندما اقتحم المسجد في أغسطس/آب الماضي، و لكن ضابط قوات جوية باكستانيا سابقا، في الـ65 من عمره، يدعى محمد رفيق، تمكن من السيطرة عليه. وطرح مانشاوس أرضا وجرده من سلاحه.

وعقب الهجوم بفترة وجيزة، عثرت الشرطة على جثة أخت المسلح غير الشقيقة، البالغة 17 عاما، في منزل في بيروم.

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