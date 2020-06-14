نظم صباح اليوم المئات من المواطنين من حي المخادمة بورڨلة في مسيرة سلمية حاشدة ، تنديدا بالتهميش وكذا للمطالبة بالتنمية المحلية، ورفع المتظاهرون عدد من الشعارات الداعية إلى نفض الغبار عن الجهة والتحقيق في مشاريع شركة كوسيدار المكلفة بمعالجة مشاكل الصرف الصحي بالحي .

المسيرة التي انطلقت من الحي المذكور وعبرت الشارع الرئيسي لمدينة ورڨلة وانتهت بوقفة حاشدة أمام مقر الولاية، دعت والي الولاية إلى النزول للميدان والوقوف على الأوضاع المزرية التي يتجرع مرارتها السكان لاسيما ما نعت بـ "الكوارث" والمهازل التي خلفتها أشغال شركة كوسيدار المكلفة بمعالجة مشاكل الصرف الصحي بالحي ذاته.

وقال مشاركون في المسيرة ، أن حراكهم سلمي هدفه التنمية المحلية وليست له أي خلفيات سياسية، مطالبين الوالي والمنتخبين بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما وصفوه بـ "التهميش والإقصاء" الممارس على حي المخادمة منذ عقود ، وأكد المحتجين أن مطالبهم مشروعة وتتمثل في ضرورة إنصاف المنطقة وتمكينها من حقها في التنمية الشاملة .