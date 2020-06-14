انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد بفرنسا، قيس جيلالي، المصور و مصمم النماذج الذي أبهر بصوره عشرات المؤلفات و كتب الفن عن عمر ناهز 59 سنة حسبما علم لدى ناشر أعماله.

و كان المصور قد عرض أعماله في العديد من التظاهرات بكل من الجزائر و الخارج لاسيما في المغرب و الصين و روسيا.

و قد كشف هذا الفنان مدينة الجزائر بشكل آخر للقراء من خلال كتاب "10 نزهات بمدينة الجزائر" لكارين توماس و فيلومين بون و "مدينة الجزائر تحت السماء" لنينا بوراوي و مالك علاوة.

كما وقع على مؤلف " الأوراس العيش على الأرض الشاوية" في 2011 كرس لإبراز جمال المناظر بمنطقة الأوراس و ثرائها كان متبوعا بمعرض "الأوراس، تراث و ذاكرة و مقاومة" في 2016 بالعاصمة.

و قد ساهم الفقيد رفقة باسين كتفي في أخذ صور رائعة على غرار " ثورة المياه بالجزائر" (2012) في شكل كتاب يضم أعمال حوالي عشرة كتاب حول اشكالية الماء و البيئة الحضرية و الجبلية و الصحراوية.

كما أثارت مدينة الجسور المعلقة شغف هذا المصور من خلال صور دونت في كتاب "قسنطينة، ذاكرة و تراث و هوس" (2017) لنور الدين نسروش.

و في مجال السينما، أخرج قيس جيلالي مناصفة مع جمال بن رمضان الفيلم المطول " الفخ" ( 2006) يتناول يوميات مهاجري البلدان الواقعة جنوب الصحراء ببلدان المغرب العربي و هو الموضوع الذي طوره هذا المصور في سنة 2008 من خلال كتاب "الليل على الوجه" من توقيع الروائي ياسمينة خضرة.