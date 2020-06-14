ينتظر وصول وفد عن حكومة الوفاق الوطني الليبية الى الجزائر خلال الاسبوع الجاري، حسبما استفيد من مصادر مطلعة، في زيارة تلي مهمة لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي زار الجزائر يوم السبت مرفوقا بمستشارين للفريق خليفة حفتر، فيم يؤشر لتحرك دبلوماسي مركزه الجزائر لإنهاء الصراع الدامي في ليبيا .



وعرضت الجزائر خدماتها على طرفي النزاع في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية بمشاركة مصر وتونس ، مستخدمة اوراقها ومنها وقوفها على مسافة واحدة من طرفي النزاع.