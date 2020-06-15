أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن بلاده تستعد لفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد أن انتصرت على هذا المرض.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإصابات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء 985 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في البلاد منذ ظهور هذا المرض في مارس الماضي إلى 1110 إصابات مؤكدة، و49 حالة وفاة.

وكان رئيس الحكومة التونسية قد أكد في حديث تليفزيوني مساء أمس الأحد، أن بلاده "انتصرت فعليا" على المرض، وأنها ستفتح حدودها انطلاقا من يوم 27 جوان الجاري.