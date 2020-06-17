قالت سفارة الجزائر بأنقرة أنها تلقت إخطارا من السلطات التركية تعلمها أنها أمهلت المواطنين الجزائريين المتواجدين بأراضيها مدة شهر واحد لمغادرتها بعد استئناف الرحلات.

وأفاد بيان سفارة الجزائر بأنقرة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" “أن سفارة الجزائر بأنقرة تنهي إلى علم الجميع بأن السلطات التركية المختصة قد أحاطتها علما بأن المواطنين المتواجدين حاليا في تركيا والذين تجاوزت إقامتهم المدة القانونية المحددة في التأشيرة أو في تصريح الإقامة، على إثر إلغاء الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 مطالبون بمغادرة الأراضي التركية في غضون شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه التنقل إلى بلدانهم ممكنا".