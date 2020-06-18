قام الآلاف من أعضاء الطواقم الصحية الحكومية في تونس الخميس بتنفيذ إضراب عام في كامل المستشفيات الحكومية ووقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بإصلاحات وبقانون خاص بقطاع الصحة إثر جائحة كوفيد-19.



وتجمع المحتجون من الممرضين والتقنيين العاملين بالمستشفيات الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحة العمومية ثروة وطنية" و"يا حكومة الفشل واجب إصلاح القطاع" و"الجيش الأبيض لن يتراجع" وسط تعزيزات أمنية، حسب ما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.



ويطالب المحتجون بقانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم خصوصا بعد أزمة جائحة كوفيد-19 والتي فرضت عليهم العمل بالرغم من الإغلاق التامّ بينما أستثنيت القطاعات الحكومية الأخرى من مواصلة العمل.