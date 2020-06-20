من المنتظر أن يحل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم السبت، بالجزائر، حسب ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وأضافت نفس المصادر أن السراج سيلتقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبحث مساع جزائرية تهدف لحل الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة السراج بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها، الطرف الآخر في النزاع، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وكان الرئيس تبزن قد أبدى استعداد الجزائر للوساطة من أجل إيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.