تدرس وزارة التربية الوطنية كل الاحتمالات فيما يخص رزنامة امتحانات نهاية السنة الدراسية حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد، بما فيها إمكانية إلغاء شهادة التعليم المتوسط.

واستقبلت الوزارة، اليوم السبت، ممثلين عن فدرالية أولياء التلاميذ، الذين نقلوا انشغال أولياء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان "البيام"، خاصة بعد حوالي 4 أشهر من الانقطاع على الدراسة في المؤسسات التعليمية.

وكانت وزارة التربية قد حددت رزنامة الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2019/2020، حيث من المنتظر إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الإثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020.