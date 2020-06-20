أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، أنه من غير المعروف حاليا إذا كانت الجزائر تمر بموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

وحسب الوزير فإن الأمر لا يخص الجزائر فحسب، بل أن العديد من دول العالم تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الحالات، مؤكدا أنه رغم كل المخابر الطبية المتطورة عالميا لم يتم بعد التحكم في الفيروس بصفة علمية.

وأضاف بن بوزيد، خلال زيارة عمل إلى ولاية بومرداس، أن العديد من الباحثين العالميين تراجعوا عن الكثير من أقوالهم السابقة فيما يخص الفيروس، الذي يتغير باستمرار.