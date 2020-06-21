فقدت الأسرة الطبية، صباح اليوم الأحد، أحد أعمدة مستشفى العقيد أحمد بوقرة بحاسي بحبح بولاية الجلفة، منسق النشاطات الشبه طبية ورئيس مصلحة "كوفيد 19 مكاوي عطية، إثر إصابته بفيروس كورونا حسب الأشعة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الخبر"، فإن الفقيد كان يعاني من السكري وقصور في الكلى وهذا ما أزم من وضعيته وأفرز خبر وفاته الكثير من الحزن خاصة لدى ساكنة حاسي بحبح الذين أكدوا أنه كان من بين أهم الإطارات التي سهرت منذ انتشار وباء كورونا على العمل ليل ونهار ولم يدخر أي جهد في الإشراف ومتابعة كل نزلاء المستشفى الذين خضعوا للحجر .